رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين من المتظاهرين

2019/11/20 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، للمفوضية العليا لحقوق الانسان ضرورة متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين من المتظاهرين، وضرورة دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن “رئيس الجمهورية استقبل رئيس وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وأكد ضرورة أن تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الجمهورية شدد خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل جاسم الموسوي والوفد المرافق له، على العمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني، وضمن المعايير الدولية”، مشيراً الى “أهمية متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين ونقل الحقيقة الى الجهات المعنية”.

وتابع البيان، أن “رئيس المفوضية عقيل الموسوي، اشار الى تواجد المفوضية في ساحات التظاهر من خلال الفرق الرصدية لمتابعة الاحداث بصورة مباشرة، والتواصل مع الحكومة لنقل التطورات وضمن الواجب الوطني وبما يرسخ حقوق الإنسان في البلاد”.

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