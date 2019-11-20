2019/11/20 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقية، الاربعاء، عن توفير ٨٥٠ فرصة عمل لأبناء محافظة ذي قار ولمختلف الاختصاصات، موضحا ان التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية توفر 850 فرصة عمل لأبناء ذي قار ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقية توفر 850 فرصة عمل لأبناء ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).