العتبة الحسينية تصدر بياناً بشأن مشاركة الطلبة بالتظاهرات وتدعو لالتزام مقاعد الدراسة

2019/11/20 | 16:30

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بغداد اليوم- بغداد

دعت العتبة الحسينية، الأربعاء، الطلبة الى ضرورة الجمع بين المشاركة في التظاهرات ومقاعد الدراسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية ورئيس قسم التعليم العالي (افضل الشامي) في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اننا ندعو طلبتنا الاعزاء الى ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المشروعة وكذلك الالتزام بمقاعد الدراسة".

واضاف ان "بامكان الطالب الجمع بين المشاركة بالتظاهرات السلمية والدراسة"، مبينا ان "معركة الاصلاح للقضاء على الفساد تحتاج الى وقت كما ان بناء الاوطان لا يتم الا من خلال العلم".

واشار الشامي الى ان "جامعة وارث الانبياء شهدت امس الاحد اجتماعا ضم الكادر التدريسي وعدد من الطلبة واولياء الامور لمناقشة الوضع الذي يشهده البلد واتفق المجتمعون على ضرورة الجمع بين الدراسة والتظاهر السلمي لتحقيق المطالب وتفويت الفرصة على من لا يريد الخير لهذا البلد وشعبه".

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