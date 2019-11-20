2019/11/20 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلنت مواقع إخبارية ليبية عن سقوط طائرة حربية في منطقة سوق الأحد بمدينة ترهونة لا تعرف حتى الآن هويتها.

وفيما أفادت مواقع إخبارية تابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسقاط طائرة حربية "مجهولة" في ليبيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسقاط طائرة حربية "مجهولة" في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).