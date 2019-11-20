صالح يؤكد خلال لقائه مفوضية حقوق الإنسان على أهمية متابعة قضايا

2019/11/20 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، على أهمية متابعة قضايا المصابين و"الشهداء" والمعتقلين ونقل الحقيقة إلى الجهات المعنية

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