2019/11/20 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية العراقية تعلن اعتقال 14 متهما شمال الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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