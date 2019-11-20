مسرور بارزاني: فكر داعش باق ولنا مشتركات مع الغرب وعلاقات مع روسيا

2019/11/20 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، ان فكر داعش باق في المنطقة وله الاف المؤدين في العراق وسوريا.وحديث مسرور بارزاني جاء خلال مشاركة له على هامش اعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك.ولفت بارزاني الى ان ظهور الارهاب له اسباب سياسية واقتصادية دفعت الى نزوح ولجوء الناس في المنطقة والكثيرون لجأوا الى كوردستان كونها امنة وتحترم الاختلاف واكثر من مليون ونصف من النازوحين واللاجئين يتواجدون في اقليم.وطالب رئيس حكومة اقليم كوردستان بغداد والمجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم لتامين متطلبات النازحين واللاجئين وضمان عودتهم الى مناطقهم بشكل آمن.وقال بارزاني "داعش لم ينته لقد خسر مناطق نعم، لكنه باق كفكر وايديولوجيا وهناك الالاف من مؤيديه في سوريا والعراق والمنطقة ولكي نهزمه ينبغي قطع الطريق امام الاسباب المؤدية لظهوره كالاسباب السياسية والفقر واللاعدالة وغيرها".واكد ان اقليم كوردستان يمتاز بتقبل الاخر والتسامح الديني وتقبل كافة الاديان والقوميات والطوائف وهو مايجعله ملاذا امنا للجميع.واضاف "نحن ننظر الى انفسنا كحلفاء لامريكا ونحارب الارهاب سوية ولدينا قيم مشتركة مع الغرب من حيث ضمان الحريات والتسامح وحقوق المرأة وتقبل الاخر لكن في الوقت نفسه علاقاتنا طيبة مع الجميع ولدينا علاقات جيدة مع روسيا".

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