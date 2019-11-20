2019/11/20 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليونيسف تعلن الغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونيسف تعلن الغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي في العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونيسف تعلن الغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).