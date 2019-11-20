من تلميذ يتيم ايزيدي سنجاري الى ساحات التظاهر

2019/11/20 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعدون مجدل اخواني واخواتي … وانا ارعى والدتي المريضة في خيمة مهترئة ابعث لكم سلامي واشد على اياديكم و انتم تصنعون تاريخا جديدا لهذا الوطن.الوطن الذي عشنا فيه سوية لالاف السنين في جميع حقبه، خضنا الحروب وواجهنا الاهوال وضحينا معا وبنينا معا، اختلطت دمائنا دفاعا عن ترابه واختلط عرق جباهنا ونحن نبني لبناته …

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