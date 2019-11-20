العراق يتعاقد مع شركات عالمية متخصصة لفحص البضائع المستورد ببلد المنشأ

2019/11/20 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، الأربعاء، التعاقد مع شركات عالمية متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ.

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