بالوثيقة.. مجلس الوزراء يحيل رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي إلى التقاعد

2019/11/20 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، إحالة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي إلى التقاعد.

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وأطلعت عليها السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على إحالة سامي رؤوف تقي الاعرجي إلى التقاعد".

وأضافت أن "قرار الإحالة إلى التقاعد جاء لتجاوز الاعرجي السن القانونية".

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