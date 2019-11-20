2019/11/20 | 17:01

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العبادي: تم ازاحتي من السلطة بتدخل خارجي وادعو ايران لاعادة النظر بسياساتها في العراق

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العبادي: وقفنا ضد حكومة عبد المهدي بسبب قتلها للمتظاهرين ولم يحصل مثل هكذا قمع منذ 2003

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بغداد اليوم - نينوى

حذر مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان، الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019، الوقف الشيعي بوضع حد لـ"تجاوزاته" المستمرة على أسواق وأراضٍ المدينة القديمة في الموصل، فيما أشار باحث الى أن الوقف الشيعي "يستولي"

بغداد اليوم _ متابعة

نشر موقع "DW" الألماني، تقريراً تناول اختفاء الأميرة السعودية بسمة بنت بن عبد العزيز آل سعود، وفرض قيود على حركتها وسفرها نتيجة مطالب حقوقية، فيما كشف عن معلومات تبيّن أن الأميرة تنتمي لأسرة من آل سعود تمثل "فرع

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