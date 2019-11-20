2019/11/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاربعاء، وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في قصر السلام ببغداد.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته /SNG/، ان” صالح اكد خلال استقباله رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عقيل جاسم الموسوي، والوفد المرافق له ،على ضرورة أن تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يستقبل رئيس وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يستقبل رئيس وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).