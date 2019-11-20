الفاتيكان: قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية يهدد عملية السلام

2019/11/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الفاتيكان أن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.

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