2019/11/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} احتفل جناح ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، بتأهل منتخب بلاده لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، برفع علم سخر فيه من النادي الملكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. نجم ريال مدريد يسخر من ناديه!!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. نجم ريال مدريد يسخر من ناديه!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).