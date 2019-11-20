English | كوردى

أسترالي ينجو بأعجوبة من الهلاك بعد 4 أيام في الغابة


أسترالي ينجو بأعجوبة من الهلاك بعد 4 أيام في الغابة
2019/11/20 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

استطاع رجل أسترالي أن ينجو من الهلاك بأعجوبة، بعدما وجد نفسه وحيدا في الغابة، لكنه استطاع أن يتدبر أموره لأربعة أيام، حتى يبقى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسترالي ينجو بأعجوبة من الهلاك بعد 4 أيام في الغابة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسترالي ينجو بأعجوبة من الهلاك بعد 4 أيام في الغابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا