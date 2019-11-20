أسترالي ينجو بأعجوبة من الهلاك بعد 4 أيام في الغابة

2019/11/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استطاع رجل أسترالي أن ينجو من الهلاك بأعجوبة، بعدما وجد نفسه وحيدا في الغابة، لكنه استطاع أن يتدبر أموره لأربعة أيام، حتى يبقى

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