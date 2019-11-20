2019/11/20 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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تسبب اضطراب وراثي نادر في تحول دماء ثلاثة أشقاء يعانون من الدهون، إلى لون أبيض مثل الحليب، وفقا لتقرير جديد نشر حول هذه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دماء 3 أشقاء تتحول إلى اللون الأبيض كالحليب!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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