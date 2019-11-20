دماء 3 أشقاء تتحول إلى اللون الأبيض كالحليب!

2019/11/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تسبب اضطراب وراثي نادر في تحول دماء ثلاثة أشقاء يعانون من الدهون، إلى لون أبيض مثل الحليب، وفقا لتقرير جديد نشر حول هذه

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