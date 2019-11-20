2019/11/20 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كوسرت رسول: السيدة أكنيتا كانت داعمة كبيرة للكورد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 17:04.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوسرت رسول: السيدة أكنيتا كانت داعمة كبيرة للكورد) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوسرت رسول: السيدة أكنيتا كانت داعمة كبيرة للكورد) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوسرت رسول: السيدة أكنيتا كانت داعمة كبيرة للكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).