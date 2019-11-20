الفاتيكان: قرار دعم امريكا لبناء مستوطنات في الضفة يقوض عمليات السلام

2019/11/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلن الفاتيكان، اليوم الاربعاء، أن دعم الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يهدد بتقويض عملية السلام مع الفلسطينيين.

وقال الفاتيكان في بيان: "في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بتقويض عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والاستقرار الهش بالفعل في المنطقة، يجدد الفاتيكان التأكيد على موقفه الداعم لحل دولتين لشعبين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للوصول إلى حل كامل لهذا الصراع الطويل".وأكد الفاتيكان أن البحث عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تعرض للخطر بعد أن دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.وتخلت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عن موقفها القائم منذ أربعة عقود، والذي يصف المستوطنات بأنها "مخالفة للقانون الدولي".وأثار إعلان إدارة ترامب بشأن المستوطنات إدانة من الفلسطينيين والحكومات العربية.وأشادت إسرائيل، الثلاثاء، بحرارة بالموقف الأميركي الجديد، بينما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستدعو غلى فتح تحقيق دولي بقانونية موقف واشنطن.

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