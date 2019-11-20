رئيس الجمهورية برهم صالح يؤكد ضرورة الحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون

2019/11/20 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة أن تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون.

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي والوفد المرافق له، حيث دعا الى أهمية العمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني وضمن المعايير الدولية، مؤكدا ضرورة متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين ونقل الحقيقة الى الجهات المعنية.

من جهته، قال الموسوي، إن المفوضية تتواجد في ساحات التظاهر من خلال الفرق الرصدية لمتابعة الأحداث بصورة مباشرة، والتواصل مع الحكومة لنقل التطورات وضمن الواجب الوطني وبما يرسخ حقوق الإنسان في البلاد.

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