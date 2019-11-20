إيران تستدعي السفير السويسري بطهران

2019/11/20 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستدعت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، السفير السويسري لدی طهران مارکوس لايتنر وسلمته مذکرة احتجاج علی تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية لإيران.وتشهد مدن ايران احتجاجات على ارتفاع اسعار الوقود والتي عرفت بأحتجاجات الوقود، فيما تحول بعضها الى عصيان مدني وعلق للطرق واضراب عن الدوام قبل ان تقوم السلطات باعتقال ما وصفتهم بالمشاغبين

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