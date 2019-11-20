وزارة التربية تعيد العمل بنظام المحاولات ونظام تحسين المعدل

2019/11/20 | 17:33

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعادة العمل بنظامي المحاولات وتحسين المعدل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في بيان مقتضب ان "هيأة الرأي في وزارة التربية برأسة وزير التربية سها خليل العلي بك قررت التصويت على اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018".

وأضاف، "كما صوتت الهيأة على قرار تحسين المعدل الناجحين في الدور الاول فقط واعادة جميع المواد".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن السيد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع 4 شركات عالمية متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ.

وذكر الكتب الإعلامي للدليمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التعاقد جاء

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، للمفوضية العليا لحقوق الانسان ضرورة متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين من المتظاهرين، وضرورة دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاك.





وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية،

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