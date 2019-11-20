إيران تستدعي سفير سويسرا بسبب

2019/11/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، السفير السويسري في طهران، بسبب تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي عبر فيها عن دعمه للمحتجين الذين تظاهروا في إيران عقب رفع أسعار البنزين.

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