التربية تعلن اعادة العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل

2019/11/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن تصويت هيئة الرأي فيها على العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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