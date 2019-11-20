الجيش السوري يرد الصاع صاعين للجماعات المسلحة بريف تل تمر

2019/11/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اشتبك الجيش السوري، وبمؤازرة من القوات الرديفة، مع الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في محور قريتي القاسمية والرشيدية بريف تل تمر الشمالي.

ورد بمدفعيته وأسلحته

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