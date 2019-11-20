الحوثيون: يمكننا ضرب أهداف حيوية داخل إسرائيل

2019/11/20 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الاربعاء، أنه بإمكان الطيران المسير، والقوة الصاروخية للجماعة، ضرب أهداف حيوية لإسرائيل.

وقال سريع، في كلمة خلال ندوة بعنوان "الأطماع الإسرائيلية" في صنعاء، اليوم، "القوات المسلحة اليمنية جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي".وتابع، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، "القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير أصبح لديهما من الإمكانات ما يمكنهما من ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي".

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