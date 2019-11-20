العراق: البرلمان يلغى امتيازات المسؤولين ويقر إصلاحات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

2019/11/20 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس النواب العراقي مساء الثلاثاء حزمة من القوانين الإصلاحية من أهمها إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.



وعلى الرغم من وعود الإصلاح، يواصل العراقيون حراكهم مطالبين "بإسقاط النظام"، وإجراء إصلاحات سياسية شاملة.

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