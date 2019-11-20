مجلس كربلاء: مستمرون بالعمل لحين صدور نتيجة الطعن بقرار البرلمان

2019/11/20 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد قرر مجلس محافظة كربلاء، الاربعاء، الاستمرار بالعمل بالرغم من تصويت مجلس النواب على حل مجالس المحافظات.

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