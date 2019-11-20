نينوى، مصير المحافظ مجهول وسط تحدي لقرار مجلس النواب والاعلان عن البديل

2019/11/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى تحدى مجلس محافظة نينوى شمال العراق قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإلغاء مجالس المحافظات وعقد جلسة استثنائية لغرض إقالة محافظ نينوى منصور المرعيد.المجلس عقد جلسته يوم أمس الثلاثاء بحضور 22 عضو وسط إجراءات مشددة منها منع دخول الإعلام إلى الجلسة التي تم خلالها التصويت على إقالة محافظ نينوى منصور …

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