2019/11/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن وجود مخطط لإحداث تفجيرات في منشآت غازية جنوبي البلاد.

وأشار ربيعي في تصريح، الى تلقي الحكومة في اجتماعها الأخير، تقارير عن قيام اشخاص بإغلاق طريق مدينة “عسلوية”، ومنع تغيير نوبات العمل في منشآت الغاز فيها، والتخطيط لتفجيرات في منشآت المدينة للغاز، من خلال وضع الديناميت في بعض الأنابيب، إضافة الى محاولتهم الهجوم على مراكز اتصالات في مدينتي شيراز وأصفهان، لتعطيل خدمة الهاتف لدى ملايين المواطنين في إيران.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربيعي: تلقينا معلومات عن مخطط لتفجير منشآت “عسلية” الغازية جنوبي إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربيعي: تلقينا معلومات عن مخطط لتفجير منشآت “عسلية” الغازية جنوبي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).