التربية تقرر إعادة العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل

2019/11/20 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، اعادة العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018.

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