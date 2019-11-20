العبادي يعلق على دور إيران في العراق: إزاحتي من السلطة جاءت بتدخل خارجي

2019/11/20 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، على التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عن دور إيران في العراق، مبينا أن إزاحته من السلطة جاء بتدخل خارجي.وقال العبادي في تصريحات لمحطة “العربية الحدث”: “تمت إزاحتي من الحكم بتدخل خارجي والاستعانة بالمليشيات”، وفق ما نقلته المحطة.وأضاف، أن “وقوفنا ضد حكومة عبد المهدي يأتي […]

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