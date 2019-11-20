دانايي فر: الأميركان لم يعترفوا ولم يثقوا بالقادة العراقيين قط

2019/11/20 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) ‏20‏/11‏/2019 – أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر أن الأميركان ومنذ سقوط صدام ولحد الآن لم يعترفوا بالقادة العراقيين ...

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