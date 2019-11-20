العبادي يتخذ قراراً بشأن مدير صحة المحافظة: المتظاهرون منعوه من الدوام

2019/11/20 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتخذ محافظ بابل، الاربعاء، قرارات تتعلق بعمل مدير عام صحة بابل.وذكر العبادي، في وثيقة تلقتها “كلكامش برس”، إنه “نظراً لعدم تواجد مدير عام صحة بابل في الدائرة بسبب منعه من قبل المتظاهرين تقرر، تقرر تكليف معاونه الاداري بمهام المدير العام لتمشية امور الدائرة وفي حال غياب المعاون الاداري فإن المهام توكل الى المعاون الفني”.

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