2019/11/20 | 18:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يستقبل وفداً من عشائر الوسط والجنوب ويؤكد: مصممون على تلبية المطالب وتحقيق الاصلاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عبد المهدي يستقبل وفداً من عشائر الوسط والجنوب ويؤكد: مصممون على تلبية المطالب وتحقيق الاصلاح
يتبع ........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي يستقبل وفداً من عشائر الوسط والجنوب ويؤكد: مصممون على تلبية المطالب وتحقيق الاصلاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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