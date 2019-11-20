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عبد المهدي يستقبل وفداً من عشائر الوسط والجنوب ويؤكد: مصممون على تلبية المطالب وتحقيق الاصلاح


عبد المهدي يستقبل وفداً من عشائر الوسط والجنوب ويؤكد: مصممون على تلبية المطالب وتحقيق الاصلاح
2019/11/20 | 18:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عبد المهدي يستقبل وفداً من عشائر الوسط والجنوب ويؤكد: مصممون على تلبية المطالب وتحقيق الاصلاح

يتبع ........

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