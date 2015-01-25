2019/11/20 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب قدم السيدان المحامي كامل الحساني والقاضي السابق رحيم حسن العگيلي دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية الأسبق نوري المالكي موجهين له 38 تهمة خطيرة بضمنها تهمة الخيانة العظمى.(راجع: نص الدعوى القضائية بتاريخ 25/01/2015.).لم يبدِ القضاء العراقي والادعاء العام أي اهتمام جدي ومسؤولية وطنية في الموقف من هذه التهم.كما وجهت من جانبي اتهامات خطيرة لنوري المالكي أكثر ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كاظم حبيب - هل يجرأ القضاء والادعاء العام في العراق على إقامة الدعوى ضد نوري المالكي؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كاظم حبيب - هل يجرأ القضاء والادعاء العام في العراق على إقامة الدعوى ضد نوري المالكي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).