العتبة الحسينية تصدر بياناً للطلبة في عموم العراق

2019/11/20 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاربعاء، بياناً خاصاً للطلبة في عموم مدارس العراق.

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