الجيش السوري يحرر اهم المعاقل الرئيسية لتنظيم

2019/11/20 | 18:06

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سيطرت وحدات من الجيش السوري على بلدة المشيرفة أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم "أجناد القوقاز" إلى الشرق من الطريق الدولي (حلب- دمشق) بنحو 20

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