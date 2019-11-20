2019/11/20 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد سفير إيران في دمشق جواد ترك آبادي، أن إيران لديها حكومة ديمقراطية وللشعب الحق في التظاهر والاعتراض، وما يبديه من وجهات نظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير طهران بدمشق: مستمرون في تحالفنا وسننتصر معاً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير طهران بدمشق: مستمرون في تحالفنا وسننتصر معاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).