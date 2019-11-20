التربية توافق على العمل بنظام المحاولات وتحسين المعدل

2019/11/20 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت هيأة الرأي في وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين، فيما صوتت الهيأة على قرار تحسين المعدل للناجحين من الدور الأول فقط.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " لجنة الرأي التي ترأستها وزير التربية سها العلي بك، صوتت على اعادة العمل بنظام المحاولات للراسبين سنتين متتاليتين عام 2017/2018 ".

وأضاف البيان "فيما صوتت الهيأة على قرار تحسين المعدل الناجحين في الدور الاول فقط واعادة جميع المواد".

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