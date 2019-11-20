تعتاش على “بسطية” صغيرة لكنها تأتي كل يوم إلى ساحة التحرير للتظاهر-شاهد بالفيديو

2019/11/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد في خضم الحراك الاحتجاجي الذي يعيشه العراق هناك قصص كثيرة لا تعرض على وسائل الإعلام، تظهر نبل المتظاهرين وطيبة معدنهم وحبهم لبلادهم.مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أظهر امرأة كبيرة في السن تأتي إلى ساحة التحرير منذ بضع أيام، للمطالبة بحقوق العراقيين جميعا، بغض النظر عن حقها الشخصي.المرأة قالت إنها تعتاش على […]

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