تصريحات أبيدال تثير الجدل داخل برشلونة

2019/11/20 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلق الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة تصريحات خلال مقابلة صحفية قبل يومين تتناقض مع توجه النادي الكاتلوني، حسبما أكدت تقارير صحفية أسبانية اليوم الأربعاء.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقول أن أبيدال أخطأ عندما صرح بأن برشلونة لا يزال يتمسك بالتعاقد مع لاعبه السابق، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وحسب ما ترى الصحيفة فإن أبيدال يعلم جيداً أن برشلونة غير قادر على توفير الأموال لاستعادة نيمار، فلماذا الحديث إذا عن هذا الأمر مجددا؟ ولماذا يريد الفرنسي إبقاء الجدل حول هذه الصفقة مشتعلا.

وتضيف الصحيفة "هذا سيجعل الأندية الأوروبية تعمل على تخفيض قيمة عروضها للاعبي برشلونة، الذين قد يسعى النادي الكتالوني للتخلي عنهم، على غرار عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان".

وربما تعقد هذه التصريحات أمور برشلونة في سوق الانتقالات إذا ما أراد التخلي عن (هذا الثلاثي)، ليس لقلة مستواهم الفني، ولكن بسبب زحمة اللاعبين في القائمة.

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