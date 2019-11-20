2019/11/20 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي والأمم المتحدة يتفقان على اعادة صياغة وإصلاح النظام الانتخابي بما يلبي مطالب المتظاهرين واستقرار العملية الديمقراطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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