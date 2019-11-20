العاهل السعودي: المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه بالمنطقة

2019/11/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة عانت من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه.

ودعا الملك سلمان خلال خطابه أمام مجلس الشورى السعودي، النظام الإيراني الى تحمل مسؤوليات تبعات خياراته، معربا عن أمله بأن يختار الإيرانيون جانب الحكمة في سياساتهم بالمنطقة.

واكد أن السعودية لا تسعى للحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان، مبينا أنه لا سبيل أمام إيران لتجاوز الموقف الدولي الرافض إلا بترك فكر التوسع والتخريب.

وأضاف، أن السعوديين يفخرون بنجاح بلادهم في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تمت مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل والأدوات، ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، لافتا الى أن المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية الفين وثلاثين بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة.

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