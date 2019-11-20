كتلة برلمانية: بدء تجميع التواقيع لإقالة الحكومة العراقية.. هذا عدد النواب الموقعين

2019/11/20 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف رئيس كتلة #بيارق_الخير النيابية #محمد_الخالدي، اليوم الأربعاء، عن توقيع عشرات النواب في البرلمان العراقي على إقالة رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي من منصبه، مشيراً إلى أن موضوع الإقالة […]

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