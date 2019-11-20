التربية تقرر تقليص عطلة نصف السنة وتشدد على وجوب الالتزام بالدوام الرسمي

2019/11/20 | 18:35

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بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019، تقليص عطلة نصف السنة للعام الحالي، مشددة على وجوب الالتزام بالدوام الرسمي.

وقالت التربية في بيان، "في هذا الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز فأن وزارة التربية تثمن الروح الوطنية لدى ابنائها التلاميذ والطلبة فهم امل البلاد وصناع مستقبله وتحيي الوزارة الزملاء والزميلات في الهيئات التعليمية والتدريسية فهم الشريحة التي اوكل لها المجتمع مسؤولية تربية الاجيال وتعليمهم وغرس روح المواطنة وقيمها الصحيحة فيهم".

وأضافت، أنها "تود ان تؤكد على ان ساحات التظاهر حق كفله الدستور فأن تحصيل العلم والمعرفة واجب بل انه فريضة في الشرائع السماوية فكلاهما تعبر عن السلوك الوطني القويم لذا فأن علينا جميعاً ان نؤدي واجبنا اولاً من خلال انتظام الدراسة والسعي الجاد لتحصيل العلم والمعرفة".

وتابعت الوزارة، أنها "تهيب بابنائها التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الالتزام بالدوام والمواظبة عليه، كما تناشد الهيئات الاجتماعية والمهنية والثقافية ومجالس الاباء والمعلمين واولياء الامور بالتعاون جميعاً من اجل ديمومة العملية التربوية ضماناً لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال".

وأشارت الى أنه "تم الاجتماع مع المدراء العامين في المحافظات واجتماع اخر لهيأة الراي وتم اتخاذ عدد من الاجراءات، وهي: استكمال الساعات الدراسية المقررة بموجب المادة (17) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي تنص على ان (لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اسبوعا عدا العطلة ولا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ساعة والتي تمثل الحد الادنى المطلوب من الكفايات العلمية والمعرفية والمهارية التي تؤهل التلاميذ والطلبة للانتقال الى المرحلة الاعلى)، وتقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي".

وبينت التربية، أنه "تقرر تنظم ادارات المدارس دروساً اضافية لأكمال المنهج الدراسي المقرر، وإجراء الامتحانات المدرسية للفصل الاول وفقاً للسياقات المعتمدة، وتتحمل المديريات العامة للتربية والمديرية العامة للاشراف التربوي وادارات المدارس مسؤولية تنفيذ ما ورد في اعلاه وبخلافه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة".

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