العبادي يدعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون العراق

2019/11/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دَعَا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الأربعاء الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إيران إلى "عدم التدخل في الشؤون العراقية".التدخل الإيراني

وقال، في مقابلة مع قناة (العربية)، "أدعو إيران إلى إعادة النظر في سياساتها بالعراق وعدم التدخل بشؤونه"، مضيفاً "على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقيّة".

كذلك، اعتبر أن ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" من وثائق إيرانية حول العراق، يكشف "حجم التدخل الإيراني في البلاد".

استجواب الحكومة

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات المستمرة بالبلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قال العبادي "وقفنا ضد حكومة عادل عبد المهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين"، مؤكداً أن فريقه النيابي "يصرّ على استجواب الحكومة العراقية، ويدعو إلى انتخابات مبكرة".

يُذكر أن مختلف قادة الكتل السياسية بالبرلمان العراقي كانوا اجتمعوا، الإثنين الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني)، في منزل زعيم تيار (الحكمة) عمّار الحكيم، وسط العاصمة بغداد، بغية الخروج بحلٍ للأزمة الحالية التي تعصف بالنظام السياسي في العراق، والعمل على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات في محاولة لامتصاص غضب الشارع.

وهدد محضر اجتماع القادة السياسيين، حكومة عادل عبد المهدي بسحب الثقة عنها خلال 45 يوماً في حال عدم تنفيذها الإصلاحات المُتفق عليها.

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