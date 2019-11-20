العجز في الميزانية الأميركية يقترب من ترليون دولار

2019/11/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتفع العجز في ميزانية الولايات التحدة بنسبة 26 بالمئة في السنة المالية 2019 مقترباً من ألف مليار دولار، على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت من الحرب التجارية مع الصين.

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