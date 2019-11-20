أصغر سيارة في العالم بمعرض دبي للسيارات

2019/11/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف معرض دبي الدولي للسيارات 2019 الستار عن أصغر سيارة يمكن قيادتها على الطرقات في العالم، وهي سيارة بيل ترايدنت التي تعمل بالكهرباء والتابعة لمتحف ريبليز صدق أو لا تصدق!.

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