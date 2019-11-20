مليونير يطرد مدربي نادٍ اشتراه ويعين نفسه كبير المدربين

2019/11/20 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اشترى مليونير إنكليزي نادياً فطرد المدرب ومساعديه ثم عيّن نفسه كبير المدربين للفريق، بل ذهب أبعد من ذلك، حين دعا مشجعي الفريق إلى

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